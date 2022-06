Bauarbeiten und Schlagermove: Staugefahr in Hamburg Stand: 30.06.2022 12:52 Uhr Am Wochenende drohen in Hamburg aufgrund von mehreren Straßensperrungen und dem erwarteten Ferienverkehr Richtung Küste viele Staus.

Auf Hamburgs Straßen wird gefeiert und gearbeitet, deswegen sind am Wochenende einige Straßen gesperrt. Für den Schlagermove auf St. Pauli wird die Glacischaussee ab Freitagabend um 19 Uhr bis Sonntagmorgen um 7 Uhr gesperrt. Am Sonnabend kommt es zudem ab 12 Uhr zu umfangreichen Straßensperrungen wegen des großen Umzugs. Dieser führt vom Heiligengeistfeld aus über die Helgoländer Allee zu den Landungsbrücken, am Hafen entlang zum Fischmarkt und dann über die Reeperbahn zurück zum Heiligengeistfeld.

Bauarbeiten in Stellingen

Darüber hinaus ist seit Mittwoch die Kieler Straße stadtauswärts wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Sperrung betrifft die Fahrspuren in Richtung Eidelstedt zwischen der Kreuzung Sportplatzring und der Anschlussstelle Hamburg-Stellingen.

Nächtliche Sperrung auf der A7

Zusätzlich wird ein Teilstück der A7 in Hamburg in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag gesperrt. Die Sperrung der Autobahn erfolgt in Richtung Süden zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Waltershof und Hamburg-Hausbruch und dauert von Sonnabend um 22 Uhr bis Sonntag um 5 Uhr.

Ferienverkehr Richtung Küste

Generell wird am Wochenende auch wegen des Ferienverkehrs in Richtung Küste mit einem hohen Verkehrsaufkommen gerechnet. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern starten die Sommerferien und aus Nordrhein-Westfalen rollt die zweite Ferienwelle. Der ADAC erwartet deswegen vor allem auf der A1 und der A7 ein staureiches Wochenende.

