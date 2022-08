Bauarbeiten für Fernwärme-Tunnel unter der Elbe gestartet Stand: 04.08.2022 13:04 Uhr Die Hamburger Energiewerke haben am Donnerstag im Stadtteil Waltershof offiziell mit dem Bau eines neuen Elbtunnels für Fernwärme begonnen.

Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) sprach auf der Baustelle am Köhlfleet von einem wichtigen Meilenstein für die Energiewende. Notwendig ist der 1.160 Meter lange begehbare Tunnel, weil die zentrale Fernwärmeversorgung künftig von südlich der Elbe kommen wird. Der Energiepark Dradenau soll das Kohlekraftwerk Wedel ablösen. Unter anderem sollen die Abwärme der Müllverwertungsanlage und anderer Industriebetriebe im Hafen sowie die Abwasserwärme des Klärwerks genutzt werden. Bislang verpuffe hier viel Energie, das solle geändert werden, sagte Kirsten Fust von Hamburg Energie. Auf der Dradenau soll Wasser erhitzt und durch den neuen Tunnel zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern nördlich der Elbe geschickt werden.

Erst geht es in die Tiefe

Die Tunnelbauer werden zunächst mit einem Schlitzwandbagger den 42 Meter tiefen Startschacht im Süden in Waltershof bauen. Der Zielschacht im Norden entsteht im Hindenburgpark in der Nähe der Elbchaussee, wo bereits seit Anfang des Jahres Vorbereitungsarbeiten laufen. Sobald beide Schächte fertiggestellt sind, gehen die Bauarbeiten unter der Elbe mit einer 280 Meter lange Tunnelvortriebsmaschine weiter. Die Maschine schafft etwa 20 Meter Strecke am Tag.

Tunnel soll 2024 fertig sein

Der Durchmesser des 72 Millionen Euro Tunnels soll etwa vier Meter betragen, er soll begehbar sein und Platz für Fernwärme-Hin- und -Rückleitung haben. Den Planungen zufolge soll der Tunnel zur Heizperiode im Winter 2024/2025 fertig sein. Wenn die klimaneutrale Wärmeversorgung aus dem Süden gesichert ist, sollen planmäßig das Kohkekraftwerk Wedel 2025 und das Kraftwerk Tiefstack fünf Jahre später vom Netz gehen.

