Stand: 25.05.2020 06:18 Uhr - NDR 90,3

Bauarbeiten für A7-Deckel Altona: Staus garantiert

Der Bau des A7-Deckel in Altona tritt heute in eine neue Phase. An der Anschlussstelle Bahrenfeld beginnen am Osdorfer Weg die Vorarbeiten zum Abbruch der großen Brücke über die A7.

Mit Staus muss gerechnet werden

Für Autofahrende auf der B431 bedeutet das erstmal nichts Gutes: Die Hauptschlagader zwischen den Elbvororten und Altona wird ab Montag an von vier auf zwei Spuren verengt. Drei Wochen lang ist auf der großen Brücke über die A7 pro Richtung nur eine Spur frei. Auch die Zahl der Abbiegespuren wird halbiert. Staus sind garantiert, denn jetzt nach den Ferien wird der Verkehr trotz der Corona-Krise weiter zunehmen.

Brücke wird bei laufendem Verkehr erneuert

Doch es geht nicht anders, die Brücke muss unter laufendem Verkehrs erneuert werden, sagte Bernd Rothe vom Autobahnplaner DEGES. "Da haben wir uns gedacht, dass man die Brücken halbseitig abbricht, den Verkehr also etwas einengt aber immer noch über die Brücken führen kann." Der Abbruch sei eine große Herausforderung für Ingenieurinnen und Ingenieure, weil die verbauten Spannglieder abgefangen werden müssen.

Ampeln und Lichtmasten verschwinden zuerst

Abgerissen wird allerdings jetzt noch nicht, zunächst sollen die Ampeln und Lichtmasten verschwinden. Und an der benachbarten Anschlussstelle Othmarschen wird ab Montag die Behringstraße eingeengt. Immerhin ist der A7-Verkehr nicht betroffen, bis auf nächtliche Sperrungen im Juni.

Ab heute Großbaustelle in Bahrenfeld NDR 90,3 - 25.05.2020 06:00 Uhr Autor/in: Postelt, Reinhard Bauarbeiten für den A7-Deckel Altona: An der Anschlussstelle Bahrenfeld beginnen am Osdorfer Weg die Vorarbeiten zum Abbruch der großen Brücke über die A7. Reinhard Postelt berichtet.







In acht Jahren fertig?

Der A7-Deckel in Altona soll insgesamt 2,3 Kilometer lang sein und sich von Othmarschen bis zum Volkspark erstrecken. Auf dem Deckel sollen später Grünanlagen und Kleingärten entstehen. In acht Jahren soll alles fertig sein.

Karte: Die drei Hamburger Deckel

