Bauarbeiten auf A7 in Hamburg beendet Stand: 25.07.2022 05:55 Uhr Die Autobahn 7 in Hamburg ist nach Bauarbeiten für den Lärmschutztunnel in Altona wieder frei.

Nach den Bauarbeiten an der Autobahn 7 in Hamburg-Bahrenfeld ist die Fahrbahn in Richtung Süden seit den frühen Morgenstunden nun wieder befahrbar. Die Arbeiten am Lärmschutztunnel Altona konnten frühzeitig abgeschlossen werden, teilte die Baufirma am frühen Montagmorgen mit. Für die Arbeiten war die Strecke zwischen Hamburg-Stellingen und dem Elbtunnel ab Freitag, 22 Uhr, gesperrt. Die vier Anschlussstellen Stellingen, Volkspark, Bahrenfeld und Othmarschen waren bereits davor nicht mehr befahrbar.

Behinderungen in Hamburgs Zentrum

Am Sonntag und am Sonnabend brauchten Autofahrerinnen und Autofahrer wegen der Sperrung Geduld in Hamburgs Zentrum. Nach Angaben der Verkehrsleitstelle kam es auf den innerstädtischen Umleitungsstrecken zu Staus und Behinderungen. Die Polizei hatte im Vorfeld der Sperrung zu weiträumigem Umfahren oder Umsteigen auf den Nahverkehr geraten.

Sperrung Richtung Norden am letzten Juli-Wochenende

Für das nächste Wochenende ist eine weitere Vollsperrung der Fahrbahn Richtung Norden vorgesehen. Vom 29. Juli, 22 Uhr, bis zum 1. August, 5 Uhr, wird dann die A7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen gesperrt. Es kommt außerdem zu Einschränkungen auf der Schnackenburgallee. Ferner ist die Anschlussstelle Hamburg-Volkspark voll gesperrt.

Tunnelelemente werden eingebaut

Während der Sperrungen soll mit dem Aufbau der ersten Elemente für den Lärmschutztunnel Altona begonnen werden. Geplant ist, neben den halbseitig abgerissenen Brücken der kreuzenden Verkehrswege Osdorfer Weg und Bahrenfelder Straße Fertigteilträger einzubauen. Die Tunnelelemente sollen die Brückenfunktion übernehmen. Für den kompletten Abriss der alten Brücken hat die Autobahn GmbH Nord bereits eine weitere Vollsperrung für Mitte November angekündigt.

Der gut zwei Kilometer lange Lärmschutztunnel über der dann auf acht Spuren ausgebauten A7 soll bis 2028 fertig sein.

