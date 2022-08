Bauarbeiten am Berliner Tor: S2 und S21 fahren wieder Stand: 24.08.2022 14:13 Uhr Es hat länger gedauert als geplant, aber seit Mittwoch fahren die S-Bahnlinien S2 und S21 zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Berliner Tor wieder.

Drei Wochen lang war diese Strecke wegen Brückenarbeiten am Berliner Tor gesperrt. Dort wurden neue Brückenelemente eingehängt. Außerdem gab es erneut Arbeiten an den Eisenbahnüberführungen Ferdinandstor und An der Alster.

Der Einbau der Brückenelemente hatte 48 Stunden länger gedauert als geplant. Auch wegen der Hitze gab es Schwierigkeiten bei den Bauarbeiten. Einen Überblick über alle aktuellen Fahrplanänderungen und Bauarbeiten gibt die S-Bahn auch unter www.s-bahn-hamburg.de/fahrplan/verkehrsmeldungen.

