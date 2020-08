Stand: 12.08.2020 17:15 Uhr - NDR 90,3

Barkasse "Heike" ist fit für die Zukunft

Hamburgs erste traditionelle Barkasse, die in einem Pilotprojekt saniert wurde, ist fertig. Hintergrund ist die Kaimauersanierung in Hamburgs historischer Speicherstadt. Weil die alten Kaimauern für ihre weitere Standfestigkeit saniert werden, müssen Fleetsohlen angehoben werden, was die Durchfahrtshöhe unter den Brücken bei Hochwasser verringert. Dadurch wird für die Barkassen-Führer die Zeit reduziert, in der sie durch die Fleete fahren können. Rund 40 Barkassen werden deshalb umgebaut - mit Unterstützung der Stadt.

Erste moderniesierte Barkasse für den Hafen Hamburg Journal - 12.08.2020 19:30 Uhr Am Mittwoch wurde die erste umgebaute Hafenbarkasse vorgestellt. Sie kann bei Hochwasser länger in der Speicherstadt fahren. Der Senat fördert den Umbau mit bis zu 60.000 Euro pro Schiff.







Hydraulisch absenkbare Führerkabine

Bei der ersten fertig sanierten Barkasse handelt es sich um "Heike" aus dem Jahr 1929. Sie wurde unter anderem mit einer hydraulisch absenkbaren Führerkabine ausgestattet, wie der Senat am Mittwoch mitteilte. Auf diese Weise könne der Kapitän beim Unterfahren einer Brücke die Führerkabine absenken und habe mit geöffneter Metallluke weiterhin freie Sicht. "Hamburg ist ohne die Barkassen nicht denkbar", sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Mittwoch bei der Vorstellung des Projekts im Stadtteil Finkenwerder. Das Projekt sei ein wichtiges Bekenntnis zu einem identitätsstiftenden Teil der Hamburger Tourismuswirtschaft.

Zuschüsse von bis zu 60.000 Euro

Die Kaimauern der Speicherstadt und des Zollkanals sollen für rund 190 Millionen Euro von 2020 bis 2024 saniert werden. Ziel ist, ihre Standfestigkeit für die nächsten 50 bis 80 Jahre zu sichern. Die Speicherstadt wurde zwischen 1885 und 1927 auf Tausenden Holzpfählen gegründet. Die wesentlichen Bauabschnitte sollen von Mitte 2020 an in Angriff genommen werden. In einem auf zehn Jahre angelegten Förderprogramm können Barkasseneigner Zuschüsse von bis zu 60.000 Euro je Schiff für Umbaumaßnahmen beantragen.

