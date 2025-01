Stand: 02.01.2025 12:13 Uhr Bahnhof Dammtor: Mann von einfahrender S-Bahn am Kopf getroffen

Ein 26-Jähriger ist in Hamburg am Bahnhof Dammtor von einer einfahrenden S-Bahn am Kopf getroffen und verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Morgen des Neujahrstags, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Der 26-Jährige soll auf dem Bahnsteig nah am Gleis entlanggetorkelt sein, als er von der Bahn erfasst wurde. Er wurde mit einer Platzwunde in ein Krankenhaus gebracht. Der S-Bahn-Fahrer konnte seinen Dienst wegen des Vorfalls nicht fortsetzen.

