Bahn: Auslastungsanzeigen auch für Hamburg Stand: 08.01.2023 08:08 Uhr Weniger Gedränge auf dem Bahnsteig und Fahrgäste, die schneller einen Platz im Zug finden: Die Deutsche Bahn plant ein neues Service-Angebot für ihre Kundinnen und Kunden. Start ist im Februar - auch auf dem Hamburger Hauptbahnhof.

Wer von Hamburg mit dem Regionalzug nach Lübeck will, kann dann schon auf den Anzeigetafeln am Bahnsteig sehen, wo der Zug besonders voll ist - und wo noch etwas Platz ist. Auch für die Hamburger S-Bahn soll es die Auslastungs-Anzeigen geben - Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) und S-Bahnchef Kay Arnecke stellen das Angebot am Dienstag erstmals der Öffentlichkeit vor.

Ampel-System für die Auslastung

Volle Waggons werden auf der Anzeige rot angezeigt, gelb steht für eine mittlere Auslastung und grün zeigt an, dass noch reichlich Platz ist. Alternativ gibt es Personen-Piktogramme. Fahrgäste können sich am Bahnsteig entsprechend aufstellen.

Lichtsensoren zur Messung

Die Züge sollen auf diese Weise weniger Zeit beim Halten verlieren. Um die Auslastung messen zu können, verwendet die Bahn Zähler im Türbereich sowie Lichtsensoren entlang der Strecken, die die Auslastung in den vorbeifahrenden Zügen messen können.

Weniger Verzögerungen beim Ein- und Aussteigen

Bundesweit soll es bis Ende 2024 in rund einem Viertel aller Regionalzüge der Deutschen Bahn möglich sein, die jeweilige Auslastung in den Waggons zu ermitteln und an die Fahrgäste weiter zu leiten. Verzögerungen beim Ein- und Aussteigen sind laut Bahn der Hauptgrund für Verspätungen - noch vor den Baustellen, die derzeit den Bahnverkehr an vielen Stellen ausbremsen.

