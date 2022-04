Autoarmes Ottensen: Neuer Streit um Verkehrsberuhigung Stand: 12.04.2022 07:06 Uhr Der Streit um die Verkehrsberuhigung in Ottensen nimmt kein Ende. Nachdem das Bezirksamt vier Vorschläge vorgelegt hat, werfen sich die Parteien gegenseitig Fahrrad- oder Fußgänger-Feindlichkeit vor. Und die wichtigste Anwohnerinitiative zieht sich zurück.

Das hatten sich die Ideengeber und -geberinnen des Verkehrsversuchs in Ottensen vor drei Jahren ganz anders vorgestellt: Sie wollten die Anwohnenden mit Durchfahrtverboten und Parkplatz-Abbau zufriedenstellen und Vorbild für Hamburg sein.

AUDIO: Ottensen: Neuer Streit um Verkehrsberuhigung (1 Min) Ottensen: Neuer Streit um Verkehrsberuhigung (1 Min)

Initiative "Ottensen bewegt" steigt aus

Doch ein Modellversuch des Bezirksamts scheiterte und seitdem gibt es nur Streit. Bezirksamtschefin Stefanie von Berg (Grüne) wollte schlichten. Sie stellte drei Verkehrsplaner an, die vier Varianten vorlegten - mal für Fußgänger und Fußgängerinnen, mal für Radfahrende. Doch prompt steigt die Initiative "Ottensen bewegt" aus dem Beirat des Projektes aus. Sie fühlt sich übergangen.

Vorentscheidung am Donnerstag

Altonas Parteien legen nun unterschiedliche Anträge für die nächste Hauptauschusssitzung am Donnerstag vor. Dabei wirft der SPD-Abgeordnete Mithat Capar CDU und Grünen vor, reine Straßensperrungen zu wollen - und mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Die Angegriffenen kontern: Die Zustimmung der Anwohnenden sei sehr groß. Doch Frieden ist in Ottensen nicht in Sicht.

Weitere Informationen Autoarmes Ottensen: Neue Bürgerbeteiligung angekündigt Das Bezirksamt Altona will damit die Wogen glätten und dennoch die Autos aus dem Kern des Hamburger Stadtteils verbannen. (22.01.2022) mehr Der S-Bahnhof Ottensen wird später fertig Die Eröffnung des S-Bahnhofs Ottensen wird erneut verschoben. Die Bahn nennt nun Dezember 2022 als neuen Termin. (16.12.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.04.2022 | 06:00 Uhr