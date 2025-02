Stand: 25.02.2025 14:44 Uhr Auto rast in Hamburg gegen Laternenmast - Fahrerin tot

In der Nähe des Volksparkstadions in Hamburg ist eine Autofahrerin am Dienstagvormittag ungebremst gegen einen Laternenmast gerast. Die Seniorin konnte nur noch tot aus dem Fahrzeugwrack in der Schnackenburgallee geborgen werden. Nach ersten Ermittlungen vermutet die Polizei, dass die Frau aufgrund einer Erkrankung während der Fahrt verstarb, bevor sie mit dem Lichtmast kollidierte.

