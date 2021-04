Ausgangssperre: Nachtfahrten werden in Hamburg kaum genutzt Stand: 14.04.2021 06:16 Uhr Kaum jemand nutzt das Ersatzangebot, seit in Hamburg nachts keine Busse und Bahnen mehr unterwegs sind. Wegen der Ausgangssperre war der Fahrplan zusammengestrichen worden.

Rund 65.000 Fahrgäste sind es laut Hamburger Verkehrsverbund (HVV) normalerweise pro Nacht an einem Werktag im gesamten Fahrplangebiet. Den Ersatz durch Taxis und andere Fahrdienste haben vom 9. bis 12. April insgesamt nicht mal 5.000 Menschen in Hamburg in Anspruch genommen. Das hat die Verkehrsbehörde NDR 90,3 auf Anfrage mitgeteilt.

3.600 Fahrten in vier Nächten mit Moia und ioki

Die Behörde ist zufrieden, da deutlich weniger Menschen nachts unterwegs sind. Wer einen triftigen Grund und ein gültiges HVV-Ticket hat, kann die Ridesharing-Dienste Moia und ioki im gesamten Stadtgebiet kostenfrei nutzen. 3.600 Hamburgerinnen und Hamburger haben das in vier Nächten seit dem 9. April gemacht. Weitere rund 1.000 Fahrgäste nutzten einen Pauschalpreis fürs Taxi. Wie viele Menschen zum Beispiel für den Arbeitsweg aufs eigene Auto umgestiegen sind, ist nicht bekannt.

Aktuell gilt der Ersatz-Nachtfahrplan bis Sonntag. Sobald die Ausgangssperre verlängert wird, könnte der HVV auch seine nächtlichen Einschränkungen für Busse und Bahnen zeitlich ausweiten.

