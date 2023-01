Arbeitsagentur: Passender Ausbildungsplatz für alle mit Abschluss Stand: 04.01.2023 06:44 Uhr Die Zahl der Arbeitslosen ist in Hamburg im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Bei den Ausbildungsplätzen aber gibt die Arbeitsagentur erstmals ein ungewöhnliches Versprechen: Jede und jeder mit Schulabschluss bekommt in diesem Jahr einen passenden Vertrag.

Vom Pfleger über die Kauffrau bis zum Mechatroniker: Mehr als 6.500 offene Ausbildungsstellen haben Hamburger Unternehmen bereits zu Jahresbeginn gemeldet. Es dürften aber noch weitaus mehr werden, glaubt Sönke Fock, der Chef der Agentur für Arbeit Hamburg. "Die Betriebe wollen ihren Standort, ihr Unternehmen sichern durch Ausbildung und werden dort auch noch mehr Angebote unterbreiten als im letzten Jahr", sagt er NDR 90,3.

Jetzt für Ausbildungsplatz bewerben

Und deshalb gibt er eine Garantie ab: Wer in diesem Jahr die Schule abschließt - und sich bis Ende Februar bei der Agentur meldet, der bekommt sicher einen Ausbildungsplatz. "Deswegen rufe ich jedem und jeder zu, die sich ausbilden lassen will, sich jetzt zu bewerben", so Fock weiter. Ende Januar bekommen die meisten Abschlussklassen ihre Halbjahreszeugnisse - die Voraussetzung, für die Bewerbung. Hilfe dabei bieten die Jugendberufsagenturen in den einzelnen Bezirken an oder die Berufsberatung der Arbeitsagentur.

2022 konnten über 1.000 Plätze nicht besetzt werden

Die meisten offenen Ausbildungsstellen gibt es aktuell in der Pflege und im Handel. Gesucht werden aber auch künftige Köchinnen, Friseure und Malerinnen. Im vergangenen Jahr sind mehr als 1.000 Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben.

