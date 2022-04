Anwohnende hören Schüsse bei Festsaal in Hamburg-Steilshoop Stand: 10.04.2022 12:37 Uhr Bei einem Festsaal sollen in Hamburg Schüsse gefallen sein. Verletzte Personen wurden allerdings nicht gefunden.

Anwohnende hatten in der Nacht zu Sonntag im Stadtteil Steilshoop schussähnliche Geräusche im Bereich des Saals gemeldet, in dem eine türkische Hochzeit stattfand, wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete.

Beamte finden blutdurchtränktes Hemd und Patronenhülsen

An einer nahegelegenen Bushaltestelle entdeckten die Beamtinnen und Beamten ein blutdurchtränktes Hemd sowie leere Patronenhülsen von einer scharfen Pistole oder Maschinenpistole. Ob diese im Zusammenhang mit Schüssen standen, war jedoch zunächst unklar. Nach Angaben des Sprechers wurden keine Verletzten angetroffen.

Anwohnende hören Schüsse

Für die Ermittlerinnen und Ermittler sind noch viele Fragen offen. Vor dem Saal soll sich zunächst eine Gruppe Männer lautstark gestritten haben, anschließend wollen die Augenzeuginnen und -zeugen die Schüsse gehört haben. Nach Angaben der Polizei wollen sich die Hochzeitsgäste nicht zu dem Fall äußern.

Diensthunde der Polizei suchen nach Spuren

Es wurden unter anderem Diensthunde eingesetzt, um Spuren aufzunehmen. Ermittelnde haben nun mit den Kliniken telefoniert. Die Krankenhäuser sollen Patientinnen und Patienten mit unklaren Verletzungen oder Schussverletzungen bei der Polizei melden. Die Ermittlungen dauerten am Sonntag an.

