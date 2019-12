Stand: 13.12.2019 15:20 Uhr

Anschlag auf Wagen von Innensenator Grote

Der Dienstwagen des Hamburger Innensenators Andy Grote (SPD) ist am Freitagmorgen mit Steinen und Farbbeuteln beworfen worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Angriff um kurz nach 8 Uhr. Wie Grote selbst auf Twitter mitteilte, saß auch sein zweijähriger Sohn mit in dem Wagen. Der Vorfall ereignete sich, als das Auto an der Kreuzung Hein-Hoyer Straße/Simon-von-Utrecht Straße im Stadtteil St. Pauli verkehrsbedingt abbremsen musste. Mehrere maskierte Menschen hätten sich dem Fahrzeug genähert und dieses angegriffen, so die Polizei.

Danach flüchteten die Täter zu Fuß. Das Fahrzeug wurde beschädigt, Menschen wurden nicht verletzt. Eine Sofortfahndung der Polizei mit zehn Streifenwagen blieb ohne Erfolg.

Anschlag auf Wagen des Innensenators NDR 90,3 - 13.12.2019 13:00 Uhr Unbekannte Täter haben Steine und Farbbeutel auf den Dienstwagen von Hamburgs Innensenator Andy Grote geworfen. Die Maskierten flüchteten zu Fuß.







Innensenator wohnt auf St. Pauli

Grote selbst schrieb auf Twitter, dass er als Innensenator mit solchen Angriffen rechnen müsse. "Aber einen solchen Anschlag bewusst zu verüben, während ich gerade meinen zweijährigen Sohn zur Kita bringe - das ist erbärmlich", so der SPD-Politiker. Grote wohnt auf St. Pauli. Er wurde bereits öfter von der linken Szene auf St. Pauli und im Schanzenviertel angefeindet. Seit vier Jahren ist Grote im Amt. Als Innensenator hat Grote einen erweiterten Personenschutz und wird ständig von Beamten des Landeskriminalamtes begleitet.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu dem Angriff machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 bei der Polizei zu melden.

Anschlag auf Dienstwagen von Innensenator Grote NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 13.12.2019 13:00 Uhr Autor/in: Werner Pfeifer Auf den Dienstwagen von Hamburgs Inennsenator Andy Grote ist ein Anschlag verübt worden. Unbekannte Täter warfen auf St. Pauli Steine und Farbbeutel gegen das Fahrzeug. Werner Pfeifer berichtet.







Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.12.2019 | 13:00 Uhr