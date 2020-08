Stand: 20.08.2020 18:53 Uhr - NDR 90,3

An den Elbbrücken entstehen intelligente Hochhäuser

In der Hamburger Hafencity beginnt der Bau von zwei besonders umweltfreundlichen Bürohäusern an den Elbbrücken. Das Projekt "Edge" bekommt Wintergärten, Sensoren für bestes Raumklima und kann sogar auf Pandemien reagieren.

Intelligente Haustechnik

Neue Hochhäuser in der Hafencity NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 20.08.2020 18:00 Uhr Autor/in: Reinhard Postelt Häuser, die Kaffee nachbestellen und vor Überbelegung warnen: In der Hamburger Hafencity entstehen zwei umweltfreundliche und intelligente Hochhäuser. Sie werden das Tor zum Elbbrücken-Quartier.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Neben Stromkollektoren auf dem Dach, begrünte Fassaden mit Wintergärten, die auch bei anderen Gebäuden zu finden sind, haben die 14-stöckigen Hochhäuser vor allem die Möglichkeit, individueller Anpassungen. Sie heizen die Büros nur, wenn jemand drin ist. Und: Jeder Mitarbeitende kann sein Raumklima selbst wählen, erklärte der Chef des Projekts, Jens Fieber: "Sobald er das Gefühl hat, dass er individuell an seinem Arbeitsplatz mitgestalten kann, fühlt er sich besser. Dann können Sie mit der App die Temperatur einstellen, das Licht einstellen, die Sonnenrollos undsoweiter", erklärte Fieber.

Die Hochhäuser bestellen Kaffebohnen

Sensoren analysieren auch die Nutzung der Kaffee-Automaten und bestellen Bohnen nach. Die zwei intelligenten Häuser reagieren sogar auf Seuchen wie Corona: "Wir können über die Sensorik feststellen, dass ein Raum mit zu vielen Menschen belegt ist. Dann kann man ganz einfach gegenjustieren", so Fieber. Es könne also etwa per Lautsprecher gewarnt oder die Lüftung hochgefahren werden.

Vattenfall mietet eines der Hochhäuser

Eines der Edge-Häuser wird an Vattenfall vermietet, das andere ist zwei Jahre vor Fertigstellung noch ganz frei. 2023 sollen die 1.200 Vattenfall-Mitarbeiter von der City Nord in die Hafencity ziehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.08.2020 | 18:00 Uhr