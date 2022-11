Altonaer Volkspark: Neue Laternen, aber kein Strom Stand: 19.11.2022 12:17 Uhr Gegen 16.15 geht die Sonne momentan in Hamburg unter - und dann ist es auch schnell ganz finster im Altonaer Volkspark. Um das zu ändern, wurden dort 48 neue Laternen aufgestellt. Nun fehlt nur noch der Strom.

Wer abends im Volkspark in Hamburg-Altona spazieren oder joggen möchte, sollte eine Stirn- oder Taschenlampe dabei haben, wenn er oder sie nicht komplett im Dunkeln tappen will. Zwar wurden im Februar in dem Park 48 Laternen aufgestellt - für rund 400.000 Euro. Allerdings leuchten sie nicht, denn bislang sind laut Bezirksamt Altona noch keine Stromkabel verlegt worden. Wegen "behördeninterner Abstimmungsprozesse" verzögert sich die Planung demnach um mehrere Monate.

Kabel nur bis zum Rand des Altonaer Volksparks

Schon im Sommer vergangenen Jahres wurde der Beschluss für die Leuchten gefasst, Anfang des Jahres kamen sie. Doch bis heute prangen Aufkleber mit der Aufschrift "Leuchte nicht in Betrieb" an den Laternenpfählen. "Von einem Fehler kann hier nicht gesprochen werden", teilte Stromnetz Hamburg mit. Die städtische Stromnetzgesellschaft habe die Kabel bis zum Parkanfang verlegt. Ein öffentliches Verteilungsnetz entlang der Jogging-Strecke sei gemäß Hamburger Wegegesetzes jedoch nicht möglich.

Anschluss der Lampen soll zeitnah geschehen

Das Bezirksamt Altona will nun selbst tätig werden. "Der Anschluss der Joggingstrecken-Beleuchtung wird nach Verfügbarkeit ausführender Firmen und Witterung möglichst zeitnah erfolgen können", erklärte ein Sprecher. Wann genau die Lampen in Betrieb gehen, ist noch unklar.

