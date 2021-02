Altona bekommt einen Kultur- und Energiebunker

Stand: 04.02.2021 15:25 Uhr

In Hamburg-Altona wird ein Weltkriegsbunker zum Ort der Kultur und der Energie-Erzeugung umgebaut. Die Stadt hat den Bunker an der Schomburgstraße gekauft und verpachtet ihn an eine Genossenschaft. Das Ziel: ein einmaliges Projekt.