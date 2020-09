Stand: 25.09.2020 06:44 Uhr - NDR 90,3

Altona: Frau nach Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Altona ist eine Frau am späten Donnerstagabend schwer verletzt worden. Nach Angaben der Hamburger Polizei hatte ein 19-Jähriger in einem Geländewagen der 63-Jährigen die Vorfahrt genommen. Offenbar sei der junge Mann in der Tempo-30-Zone mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Der Unfall ereignete sich gegen 22 Uhr in der Gilbertstraße in Höhe Bernstorffstraße. Durch die Wucht des Zusammenpralls gerieten beide Wagen ins Schleudern und beschädigten zehn weitere parkende Fahrzeuge. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, der 19-Jährige wurde nur leicht verletzt und lehnte eine Behandlung in der Klinik ab.

