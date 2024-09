Stand: 12.09.2024 18:05 Uhr Altengamme: Leiche an der Elbe entdeckt

In Altengamme haben Passanten am Donnerstagnachmittag eine Wasserleiche entdeckt. Alarmierte Feuerwehrleute bargen den Körper aus der Elbe am Altengammer Elbdeich geborgen. Laut Polizei handelt es sich augenscheinlich um eine erwachsene Person. Die Leiche wurde für weitere Untersuchungen ins Institut für Rechtsmedizin gebracht.

