Alsterschwimmhalle Hamburg: Badetag vor Eröffnung zu gewinnen Stand: 17.11.2023 05:00 Uhr Am 26. November gibt es am Tag vor der offiziellen Wiedereröffnung der Alsterschwimmhalle einen Vorab-Badetag. Für das "Anbaden" gibt es keine Karten zu kaufen, die Tickets gibt es nur zu gewinnen.

Nach mehr als drei Jahren Sanierung rückt die Wiedereröffnung des größten Schwimmbads in ganz Hamburg näher. Die Hamburger Alsterschwimmhalle startet nach dreijährigen Bauarbeiten am 27. November in den regulären Betrieb.

Alsterschwimmhalle: Vor Eröffnung schwimmen gehen

Die Eintrittskarten für das "Anbaden" am 26. November in der Alsterschwimmhalle verlost NDR Hamburg exklusiv. Zu gewinnen gibt es hier insgesamt fünf Pakete mit je fünf Tickets. Übermittelt werden diese in Form eines QR-Codes, den die Gewinnerinnen und Gewinner per Mail bekommen.

Tickets bei NDR 90,3 und im Hamburg Journal

Ab dem 20. November können Sie ebenfalls bei NDR 90,3 und dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen Ticketpakete gewinnen.

Teilnahmeschluss ist der 24. November 2023 um 12 Uhr.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR sowie deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Formular ausfüllen und gewinnen

