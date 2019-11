Stand: 21.11.2019 13:13 Uhr

Aktivisten klettern unters Flughafendach

Die Umweltorganisation Robin Wood hat am Donnerstagvormittag mit einer Kletteraktion gegen den Ausbau des Hamburger Flughafens protestiert. Zwei Aktivisten zogen sich an Kletterseilen an den Dachträgern des Terminals 1 hoch und baumelten in etwa acht Metern Höhe unter dem Dachgewölbe. Feuerwehrleute breiteten ein Luftkissen unter den Demonstranten aus, um einen möglichen Sturz abzudämpfen.

Die Demonstranten entrollten nach etwa eineinhalb Stunden ein Transparent mit der Forderung "Flughafen wächst - Klima stirbt - Ausbau stoppen" und seilten sich ab. Wegen der Protestaktion waren etwa 20 Polizisten und Feuerwehrleute am Flughafen im Einsatz. Der Flugbetrieb ging aber ohne Einschränkungen weiter.

Aktion länger vorbereitet

Zehn weitere Aktivisten und Aktivistinnen verteilten Flyer an die Fluggäste im Terminal. Sie hatten die Aktion etwas drei Wochen lang vorbereitet. "Fliegen ist die klimaschädlichste Art und Weise, sich fortzubewegen", sagte Paula Maasz von Robin Wood. "Das passt einfach nicht mit den Klimaschutzzielen überein."

