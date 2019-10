Stand: 01.10.2019 13:05 Uhr

Airbus setzt beim A320 auf Roboter

Der Flugzeugbauer Airbus hat im Hamburger Werk in Finkenwerder die erste Montagelinie in Betrieb genommen, die weitgehend mit Robotern arbeitet. Hangar 245 heißt die riesige Halle, in der jetzt die Maschinen den Takt angeben. Dort werden die Rümpfe für den Erfolgsflieger des Konzerns, den A320 gebaut.

Kapazitäten für A320 sollen hochgefahren werden

Bis vor Kurzem war hier noch der Riesenflieger A380 produziert worden, den Airbus aber vom Markt nimmt. Für die Maschinen aus der kleineren A320-Familie habe der Konzern aber so viele Bestellungen, dass die Kapazitäten nicht ausreichten, sagte Airbus-Vorstand Michael Schöllhorn. "Das heißt, wir müssen unsere Produktion weiter befähigen, diese Zahlen zu produzieren."

Ab kommendem Jahr drei Jets mehr pro Monat

Bereits in diesem Jahr sollen weltweit monatlich 60 Maschinen aus der A320-Familie die Werke verlassen, im kommenden Jahr dann 63. Das gehe nur, wenn mehr Roboter die Arbeit erledigten. 20 seien es allein in der neuen Rumpf-Halle in Finkenwerder, so der Hamburger Werksleiter Andre Walter. "Wir setzen die Roboter vor allem dort ein, wo wir ergonomisch schwierige Tätigkeiten haben, damit die Kolleginnen und Kollegen entlastet sind."

Zahl der Beschäftigten soll bald weiter steigen

Unter dem Strich werden zunächst weniger Mitarbeiter gebraucht. Airbus rechnet aber damit, dass die Zahl der Beschäftigten insgesamt mittelfristig weiter steigt. Allein im vergangenen Jahr hat das Unternehmen in Hamburg 1.000 neue Mitarbeiter eingestellt, 200 Stellen sind noch offen.

