Airbus bekommt offenbar Rekordauftrag aus Indien Stand: 22.01.2023 06:48 Uhr Der Flugzeugbauer Airbus steht angeblich vor einem der größten Aufträge seiner Geschichte. Die Fluggesellschaft Air India will nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters mehr als 230 Maschinen aus der A320-Familie bestellen, die zum großen Teil in Hamburg gebaut werden.

Monatelang wurde hinter verschlossenen Türen über den Rekordauftrag verhandelt, in der kommenden Woche soll er angeblich offiziell abgeschlossen werden. Die Bestellung wäre die größte, die eine einzelne Fluggesellschaft jemals verkündet hat.

Listenpreis liegt bei 20 Milliarden Euro

Rund 500 Flugzeuge will Air India auf einmal ordern, den überwiegenden Teil davon bei Airbus, einen kleineren Teil auch beim amerikanischen Konkurrenten Boeing. Allein die mehr als 230 Maschinen aus der A320-Familie haben einen Listenpreis von mehr als 20 Milliarden Euro. Allerdings sind in der Branche größere Rabatte üblich.

Airbus braucht neue Mitarbeiter

Jedes zweite Flugzeug aus der Reihe wird in Hamburg gefertigt. Airbus will seine Produktionsrate steigern und künftig in Hamburg jeden Tag ein Flugzeug fertigstellen. Dafür benötigt das Unternehmen auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in diesem Jahr etwa 1.000. Ähnlich viele neue Stellen sind in den folgenden Jahren geplant.

