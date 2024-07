Stand: 20.07.2024 09:35 Uhr Airbus: Langstreckenflieger A321 XLR wird maßgeblich in Hamburg gebaut

Der Flugzeugbauer Airbus hat eine Zulassung für den Langstreckenflieger A321 XLR bekommen. Die ersten Maschinen dürfen in den kommenden Monaten in Hamburg ausgeliefert werden. Der A321 XLR kann ohne Unterbrechung bis zu 8.700 Kilometer weit fliegen, zum Beispiel von Hamburg direkt in die USA oder nach Kanada. Der neue Flieger wird maßgeblich in Hamburg gebaut. Airbus hat bereits mehr als 500 Bestellungen.

