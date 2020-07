Stand: 02.07.2020 16:40 Uhr - NDR 90,3

Airbus-Krise: Mehr als 2.200 Stellen in Hamburg betroffen

5.100 Arbeitsplätze will Airbus wegen der Corona-Krise an den deutschen Standorten streichen - das hatte der europäische Flugzeugbauer schon am Dienstagabend mitgeteilt. Am Donnerstag hat die Geschäftsführung nun erstmals mit den Betriebsräten an den deutschen Standorten über Details gesprochen, wie Stellen abgebaut werden sollen. Demnach gibt es laut Arbeitsdirektor Marco Wagner an allen norddeutschen Standorten zusammen 3.160 Arbeitsplätze, die aktuell und in den kommenden Jahren nicht benötigt werden. In Hamburg sollen nach Informationen von NDR 90,3 rund 2.260 Jobs wegfallen.

350 Stellen in Stade gefährdet

Besonders stark ist auch das Werk in Stade betroffen: Dort stehen 350 Stellen auf der Kippe. In Bremen stehen rund 440 Stellen auf der Streichliste. 1.100 Leiharbeiter hat Airbus seit Beginn der Corona-Krise bereits nach Hause geschickt. Mit den Betriebsräten wird jetzt auch darüber verhandelt, ob und wie die verbliebenen Beschäftigten ihre Arbeitszeit verringern - und so die Arbeit auf möglichst viele Schultern verteilen können.

Gewerkschaft warnte vor Kahlschlag

Zuvor hatte Airbus an die Bundesregierung appelliert, die gesetzliche Kurzarbeit auf zwei Jahre zu verlängern. Dadurch könnten etwa 1.500 der bedrohten Jobs erhalten werden, sagte Airbus-Vorstandsmitglied Michael Schöllhorn. Die Gewerkschaft IG Metall Küste hatte vor vor einem überzogenen Stellenabbau aufgrund der Corona-Krise gewarnt.

Zuletzt arbeiteten 14.000 Menschen in Finkenwerder

Deutschlandweit beschäftigt Airbus Zehntausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat zahlreiche Standorte - etwa in Hamburg-Finkenwerder oder Bremen. Im Hamburger Werk beschäftigte Airbus vor Beginn der Corona-Krise rund 14.000 Menschen.

