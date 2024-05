Stand: 28.05.2024 15:08 Uhr AOK-Umfrage: Viele Hamburger sorgen sich vor zunehmender Hitze

Laut einer Umfrage der Krankenkasse AOK macht sich jeder zweite Hamburger und jede zweite Hamburgerin Sorgen über die klimawandelbedingte Zunahme von Hitzewellen. Dabei gaben 41,8 Prozent der Befragten in der Hansestadt an, bereits jetzt gesundheitlich schlecht mit anhaltender Hitze und Temperaturen jenseits der 30 Grad zurechtzukommen, wie die AOK Rheinland/Hamburg am Dienstag mitteilte. Im Bundesdurchschnitt seien das mit 38,5 Prozent etwas weniger. Besonders ältere Menschen über 65 Jahre würden Hitzewellen leiden.

