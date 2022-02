ADAC muss wieder mehr Pannenhilfe leisten Stand: 15.02.2022 07:27 Uhr In Hamburg sind Autos im vergangenen Jahr laut ADAC wieder häufiger liegen geblieben. Laut ADAC-Pannenstatistik rückten die gelben Helferinnen und Helfer 2021 zu drei Prozent mehr Hilfseinsätzen aus. Das waren gut 500 mal pro Tag.

Morgens schnell zur Arbeit - und dann springt das Auto nicht an. Oder der Wagen bleibt mitten auf der Straße liegen. Etwa 193.000 mal rückten deshalb in Hamburg die Pannenhelfer im vergangenen Jahr aus - das waren rund 6.000 mal mehr als 2020.

AUDIO: Pannenhilfe im Norden: ADAC-Bilanz für 2021 (1 Min) Pannenhilfe im Norden: ADAC-Bilanz für 2021 (1 Min)

Mehr Verkehr - mehr Pannenhilfe

"Das spiegelt ziemlich genau das gestiegene Verkehrsaufkommen wider, denn mehr Mobilität bedeutet auch mehr Einsätze", meint Christof Tietgen vom ADAC Hansa. In Schleswig-Holstein leistete der ADAC vier Prozent mehr Pannenhilfe, in Niedersachsen sechs Prozent. Im vergangenen Jahr war die Zahl im Norden noch gesunken.

Batterie-Probleme häufigster Grund für Einsätze

In 46 Prozent der Fälle liegt es an der Batterie, wie schon in den Vorjahren war das die häufigste Pannenursache. "Wer jetzt glaubt, dass sich das Thema durch die Elektromobilität erledigen wird, der liegt falsch. Auch E-Autos haben nämlich eine Starterbatterie, und die ist dann wieder störungsanfällig", sagte Tietgen.

Auf dem zweiten Platz der ADAC-Statistik folgen Motorpannen mit 15 Prozent. Erst auf Platz 5 stehen platte Reifen. Und bei jedem 400. Einsatz hat ein Marder das Auto stillgelegt.

Weitere Informationen Stau-Bilanz 2021: Wieder mehr Stillstand auf Hamburgs Autobahnen Trotz Corona haben die Staus auf den Autobahnen im Norden wieder zugenommen. In Hamburg stand man sogar länger als vor der Pandemie. (03.02.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.02.2022 | 08:00 Uhr