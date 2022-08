A7 in Hamburg wieder befahrbar Stand: 01.08.2022 05:53 Uhr Seit dem frühen Morgen ist die Autobahn 7 bei Hamburg nach Bauarbeiten für den Lärmschutztunnel in Altona wieder befahrbar.

Die Arbeiten am Lärmschutztunnel Altona konnten abgeschlossen werden, teilte eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes am frühen Montagmorgen mit. Wegen des Baus mussten Autofahrer am Wochenende mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. Allerdings fielen die Störungen weniger dramatisch aus als zunächst befürchtet.

Staus am Wochenende

Auf den Straßen in Hamburg sorgte die Sperrung am Sonntag für Behinderungen. Wie die Polizei mitteilte, kamen Autofahrerinnen und Autofahrer bereits am Vormittag auf der Umleitungsstrecke über die A1 zwischen dem Maschener Kreuz und Harburg in beiden Richtungen auf 15 Kilometern Strecke nur noch stockend voran; auch auf der B4 wurde langsamer gefahren. Allerdings fielen die Störungen weniger dramatisch aus als zunächst befürchtet. Die A1 wäre auch ohne Sperrung der A7 stark belastet worden, resümierte eine Polizeisprecherin am Sonntag.

Staus in und um Hamburg

Bereits am Sonnabend hatte es Staus wegen der Sperrung gegeben. Nach Polizeiangaben hatte sich der Verkehr etwa auf der A1 Richtung Lübeck vor dem Autobahnkreuz Norderelbe zwischenzeitlich auf 14 Kilometern gestaut. Dies sei sowohl auf den Reiseverkehr Richtung Ostsee als auch auf die A7-Sperrung zurückzuführen. An diesem Wochenende haben alle Bundesländer Sommerferien. Das füllte die Straßen zusätzlich.

Letztes Wochenende bereits Sperrung Richtung Süden

Es war die zweite 55-Stunden-Sperrung des Elbtunnels innerhalb einer Woche. Am vergangenen Wochenende ist die A7 Richtung Süden gesperrt gewesen. Es hatte kilometerlange Staus gegeben, Hamburgs Innenstadt war verstopft.

Lärmschutztunnel soll bis 2028 fertig sein

Die halbseitige Sperrung an zwei Urlaubs-Wochenenden sorgt für Kritik. Doch die Autobahn GmbH betonte, dass der Bau des Lärmschutztunnels in Altona sonst ins Stocken käme. Sprecherin Karina Fischer sagte: "Dazu benötigen wir Großkräne. Das ist ein wichtiger Schritt zur Herstellung der Tunnelzellen, die später die Stadtverkehre vernünftig abwickeln sollen."

Der gut zwei Kilometer lange Lärmschutztunnel über der dann auf acht Spuren ausgebauten A7 soll bis 2028 fertig sein.

