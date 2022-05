A7 in Hamburg ab Freitagabend Richtung Norden gesperrt Stand: 12.05.2022 18:44 Uhr Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in den kommenden Tagen auf der A7 in Hamburg wieder mit Behinderungen rechnen.

Wegen des Einbaus von Flüsterasphalt wird die Autobahn in Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und -Stellingen gesperrt. Autofahrende müssen von Freitagabend, 21 Uhr, bis Sonntagmorgen, 6 Uhr, eine Umleitung fahren.

Überregionaler Verkehr kann über A1 ausweichen

Der überregionale Verkehr kann ab Buchholzer Dreieck/Horster Dreieck/Maschener Kreuz über die A1 bis Bargteheide ausweichen, dann weiter auf die A21, über Wahlstedt auf die B205 und in Neumünster-Süd zurück auf die A7 fahren.

Empfehlungen für den innerstädtischen Verkehr:

Der innerstädtische Verkehr kann der U33 folgen: ab Volkspark über Schnackenburgallee, Binsbarg, Volksparkstraße, Kieler Straße zur Auffahrt Stellingen. Oder man kann dann weiter die U35 nutzen über die Holsteiner Chaussee bis zur Auffahrt Eidelstedt oder weiter den Bedarfsumleitungen U37 und U39 folgen zu den Anschlussstellen Schnelsen oder Schnelsen-Nord.

Auch die Köhlbrandbrücke ist am Wochenende gesperrt.

Ab Sonntagabend Vollsperrung

Am Sonntag kann der Verkehr auf der A7 tagsüber wieder fließen, bis am Abend um 21 Uhr eine Vollsperrung zwischen Volkspark und dem Autobahndreieck Nordwest in beide Richtungen beginnt. Ab 5 Uhr am Montagmorgen sollen je zwei Fahrspuren in Richtung Norden (Flensburg/Kiel) und Süden (Hannover) freigegeben werden.

Noch eine nächtliche Vollsperrung ab 22. Mai

Eine weitere nächtliche Vollsperrung soll es dann ab Sonntag, 22. Mai, 21 Uhr, bis Montag, 23. Mai, 5 Uhr, zwischen Volkspark und Dreieck Nordwest geben.

