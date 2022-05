A7 in Hamburg: Vollsperrung auch in der Nacht zu Mittwoch Stand: 23.05.2022 06:08 Uhr Die Asphaltierungsarbeiten auf der Autobahn 7 in Hamburg gehen weiter. Ein Teilstück soll nach einer kompletten Sperrung in der Nacht zu Montag in der Nacht zu Mittwoch noch einmal voll gesperrt werden.

Auf der A7 in Hamburg müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer noch auf weitere Verkehrsbehinderungen einstellen, nachdem es bereits am Wochenende und in der Nacht zu Montag Bauarbeiten gegeben hatte. Im Einzelnen gibt es laut Autobahn GmbH folgende Behinderungen auf der Autobahn:

Richtung Norden nur zweispurig

Bis Dienstag, 24. Mai, 21 Uhr stehen zwischen Hamburg-Volkspark und dem Autobahndreieck Hamburg Nordwest nur zwei Spuren je Fahrtrichtung zur Verfügung. Die Ausfahrt Hamburg-Stellingen Richtung Süden bleibt zudem bis Mittwoch gesperrt.

Vollsperrungen der A7

Am Dienstag, 24. Mai, um 21 Uhr soll die Vollsperrung der A7 zwischen Hamburg-Volkspark und dem Autobahndreieck Hamburg-Nordwest beginnen. Sie soll bis Mittwochmorgen um 5 Uhr andauern. Danach sollen je zwei Fahrspuren in Richtung Norden (Flensburg/Kiel) und Süden (Hannover) wieder freigegeben werden.

