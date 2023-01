A7 in Hamburg: Vollsperrung für 57 Stunden Ende März Stand: 27.01.2023 15:37 Uhr Wegen Bauarbeiten für den Lärmschutztunnel Altona wird ein Abschnitt der Autobahn 7 in Hamburg Ende März für insgesamt 57 Stunden voll gesperrt. Eine Brücke soll dann weiter abgerissen werden.

Die A7 wird vom 24. März um 19 Uhr bis zum 27. März um 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Volkspark in beiden Richtungen voll gesperrt, wie die Autobahn GmbH Nord am Freitag ankündigte. Auch der Elbtunnel ist damit von der Sperrung betroffen. Die Anschlussstellen Heimfeld, Hausbruch, Waltershof, Othmarschen und Volkspark werden am 24. März bereits ab 18 Uhr gesperrt.

Abrissarbeiten an Brücke gehen weiter

Während der Vollsperrung Ende März sollen die Arbeiten am Lärmschutztunnel Altona weitergehen. Konkret soll der Abbruch der Brücke Behringstraße fortgesetzt werden.

Einen Monat später steht bereits die nächste A7-Vollsperrung an: Vom 28. April bis zum 1. Mai wird der Abschnitt zwischen Hausbruch und Othmarschen gesperrt. Der gut zwei Kilometer lange Lärmschutztunnel Altona über der dann auf acht Spuren ausgebauten A7 soll bis 2028 fertig sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 24.01.2023 | 19:30 Uhr

