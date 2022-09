A7 in Hamburg: Neue Baustelle südlich des Elbtunnels Stand: 14.09.2022 11:53 Uhr Auf der Autobahn 7 müssen Autofahrerinnen und Autofahrer ab Donnerstag mit einer neuen Baustelle südlich des Hamburger Elbtunnels rechnen.

Die Fahrbahn in Richtung Norden zwischen Seevetal-Fleestedt und dem Dreieck Hamburg-Südwest werde bis Ende Oktober saniert, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Die neue Baustelle soll ab Donnerstag eingerichtet werden. Um eine Spur auf die Gegenfahrbahn legen zu können, müssen Überfahrten geschaffen werden. Es sei tagsüber immer wieder mit Behinderungen in beiden Fahrtrichtungen zu rechnen, sagte der Sprecher der Autobahngesellschaft, Christian Merl.

Während der eigentlichen Sanierung vom 26. September bis Mitte Oktober sollen dem Verkehr in beiden Richtungen wie gewohnt zwei Fahrspuren zur Verfügung stehen, allerdings mit den üblichen Einschränkungen in Baustellen.

Zwei A7-Vollsperrungen im Oktober und November

In den nächsten Monaten kommen auf die Autofahrerinnen und Autofahrer, die die A7 in Hamburg nutzen, außerdem zwei Vollsperrungen zu. Am zweiten Oktober-Wochenende wird ein Abschnitt zunächst in Richtung Norden und dann in beide Richtungen voll gesperrt. Im November wird ein Abschnitt für insgesamt 79 Stunden voll gesperrt.

