A7-Sperrung und Baustellen bei U-Bahn: Die Stauschau für November Stand: 01.11.2023 00:01 Uhr Die A7 am Elbtunnel wird im November erneut gesperrt. Auch bei U- und S-Bahn führen Baustellen wieder dazu, dass Strecken zeitweise nicht bedient werden können. Das sind Themen in der Stauschau für Hamburg im November.

Es geht Richtung Jahresende, es wird dunkler und kälter im November – dadurch gibt es weniger Baustellen in Hamburg als im Sommer.

Vollsperrung der A7 ab 17. November: Elbtunnel dicht

Bei der Autobahn A7 ist die letzte Vollsperrung noch gar nicht so lange her, da steht schon die nächste bevor: Ab dem 17. November bis zum 20. November ist die A7 wieder von Freitagabend bis Montagfrüh in beiden Fahrtrichtungen komplett dicht, zwischen den Anschlussstellen Volkspark und Heimfeld. Und das heißt: Auch der Elbtunnel ist wieder zu. Der Verkehr wird auch dieses Mal umgeleitet. Hintergrund der Sperrung sind Bauarbeiten am Lärmschutztunnel Altona. Nach der Sperrung geht es in eine neue Bauphase und dazu gehört ab dem 20. November auch eine neue Verkehrsführung. Es bleiben drei Spuren je Richtung offen. Trotzdem kann es da am Anfang zu Staus kommen.

A23: Baustelle am Autobahndreieck Nordwest

Staus treten auch immer wieder auf der A23 auf. Da ist bis zum 3. November noch die Anschlussstelle Eidelstedt dicht. Und am ersten Novemberwochenende (3. November bis 6. November) wird dann auf der Verbindungsrampe zur A7, also im Dreieck Nordwest, Asphalt eingebaut. Richtung Süden geht dann dort nichts mehr. Auf der Höhe Eidelstedt ist eine Umleitung vorgesehen. Sie führt durch die Stadt bis Stellingen zurück auf die A7.

Dauer-Baustelle Hohenfelder Bucht

In der Stadt gibt es im November eine größere Einschränkung, die die Hohenfelder Bucht betrifft. Da wird schon sehr lange gebaut. Jetzt müssen zusätzlich die Fahrbahnen drumherum erneuert werden. Vom 4. November bis 6. November ist deshalb der Schwanenwik stadteinwärts gesperrt, stadtauswärts gibt es weniger Fahrstreifen. Und vom 11. November bis 13. November wird dann die Sechslingspforte teilweise stadteinwärts gesperrt, stadtauswärts fehlen dann auch Fahrstreifen. Also: Vor allem die Wochenenden werden im November auf den Straßen etwas nervenaufreibend.

Sperrungen und Schienenersatzverkehr bei U- und S-Bahn

Im ÖPNV gibt es in Hamburg im November weiterhin Baustellen, die zu Streckensperrungen führen. Bei den U-Bahnen wird schon seit Mai auf den Linien U2 und U4 gebaut: Statt Bahnen fahren zwischen den Stationen Rauhes Haus und Legienstraße sowieso schon Busse. Ab dem 13. November erweitert die Hochbahn diese Sperrung, und somit auch den Schienenersatzverkehr, bis Billstedt. Dann fährt die U2 bis Ende April 2024 auch nicht mehr die Station Legienstraße an, weil dort die Bahnsteige saniert werden müssen.

City-Tunnel vier Wochen gesperrt

Bei der S-Bahn gibt es eine Sperrung, die fast den ganzen November dauert. Vom 6. November bis zum 3. Dezember wird zwischen dem Hauptbahnhof und den Landungsbrücken an den Gleisen gebaut – in dem Abschnitt fahren dann die ganze Zeit keine S-Bahnen (S1, S2, S3). Alle Züge fahren stattdessen größtenteils über Dammtor.

