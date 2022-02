A7: Autobahn zwischen Volkspark und Heimfeld für 55 Stunden gesperrt Stand: 03.02.2022 15:57 Uhr Von Freitagabend, den 18. Februar ab 22 Uhr bis Montag, den 21. Februar bis 5 Uhr wird die A7 zwischen den Anschluss-Stellen Volkspark und Heimfeld voll gesperrt.

Südlich des Elbtunnels wird die bisherige Autobahn-Brücke durch einen stabileren Damm ersetzt. Der erste Teil ist dann schon fertig - darauf wird der Verkehr dann an dem Sperrungs-Wochenende umgeleitet. Gleichzeitig wird auf dem Verkehrsrechner eine neue Software aufgespielt. Autofahrende müssen sich auf Staus einstellen.

Mit Staus ist zu rechnen

Die Umleitung Richtung Hannover führt schon ab Stellingen über die B4 / die Kieler Straße und dann die Fruchtallee, Dammtor und Lombardsbrücke weiter über die Amsinckstraße Richtung Elbbrücken – und dann auf die A1. In Richtung Flensburg geht es ab Heimfeld auf die B73/die Stader Straße und von dort über die B75 zur A1. Wer nicht in die Stadt rein muss, weicht aber am besten weiträumig über die A1, A21 und B205 zwischen Neumünster-Süd und dem Maschener Kreuz aus.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr Autobahn 7: Der große Ausbau im Norden Die A 7 in Hamburg wird ausgebaut. NDR.de informiert über das Bauprojekt und die aktuelle Verkehrslage. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 17.02.2022 | 19:30 Uhr