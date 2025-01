Stand: 10.01.2025 11:40 Uhr 72-Jähriger stirbt nach Fahrradunfall in Billstedt

Ein 72-jähriger Mann ist am Donnerstag nach einem Fahrradunfall in Billstedt gestorben. Am Vormittag stürzte er auf der Billstedter Hauptstraße und verletzte sich am Kopf. Kurz darauf verstarb er im Krankenhaus. Wie es zu dem Sturz kam, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen und Zeuginnen des Unfalls.

