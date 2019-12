Stand: 03.12.2019 18:21 Uhr

Bündnis sammelt für neues Seenotrettungs-Schiff

Ein neues Bündnis aus Evangelischer Kirche, verschiedenen Kommunen, Vereinen und Initiativen will ein weiteres Schiff zur Seenotrettung von Schutzsuchenden ins Mittelmeer schicken. Der Zusammenschluss nennt sich "United4 Rescue - Gemeinsam Retten" und umfasst derzeit knapp 60 Organisationen. Mit dabei: Ärzte ohne Grenzen, die Deutsche Seemannsmission und die sizilianische Stadt Palermo.

Neues Seenotrettungs-Schiff geplant NDR 2 - NDR 90,3 Aktuell - 03.12.2019 18:00 Uhr Ein Bündnis aus 60 Organisationen hat in Hamburg die Pläne für ein neues Seenotrettungs-Schiff vorgestellt. "United4 Rescue" will dafür bis zu eine Million Euro ausgeben.







Sea-Watch soll Rettungsmission ausführen

Bis zu eine Million Euro will das Bündnis für ein Schiff ausgeben. Möglichst ab Frühjahr 2020 soll es in See stechen. Ausgeführt werden soll die Mission auf dem Mittelmeer von den Seenotrettern von Sea-Watch.

Als mögliches Seenotrettungsschiff komme das Kieler Forschungsschiff "Poseidon" infrage, sagte Sea-Watch-Sprecher Michael Schwickart. Das Schiff des Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Geomar werde in einem Bieterverfahren verkauft. Ob das Bündnis den Zuschlag erhalte, sei aber noch ungewiss.

Bündnis will auch faire Asylverfahren

Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm, Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) und Leoluca Orlando, Bürgermeister von Palermo, stellten am Dienstag in Hamburg die Pläne vor und startete die Spendenkampagne. Die Ziele des Bündnisses seien neben der Seenotrettung und deren Entkriminalisierung auch faire Asylverfahren. Wenn Menschen in Not seien, müsse geholfen werden, erklärte Bedford-Strohm.

60 Organisationen planen neues Rettungsschiff NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 03.12.2019 18:00 Uhr Autor/in: Susanne Roehse Im Frühjahr soll sich ein weiteres Schiff auf den Weg ins Mittelmeer machen, um Flüchtende zu retten. Ein Bündnis 60 Organisationen hat die Pläne in Hamburg vorgestellt, wie Susanne Röhse berichtet.







Impuls kam vom Evangelischen Kirchentag

Im Juni hatte der Deutsche Evangelische Kirchentag beschlossen, ein Schiff zur Seenotrettung ins Mittelmeer zu schicken. Laut Schätzungen der UNO-Flüchtlingshilfe sind in den letzten fünf Jahren etwa 15.000 Menschen bei der Überfahrt von Nordafrika nach Europa gestorben oder verschollen.

Probleme bei der Aufnahme der Flüchtlinge

Im Mittelmeer sind mehrere Hilfsorganisationen immer wieder mit eigenen Rettungsschiffen unterwegs. Italien und Malta als nächste Anrainerstaaten verweigern regelmäßig die Einfahrt in ihre Häfen. Die geretteten Menschen an Bord müssen deswegen meist tagelang auf den Schiffen ausharren, bis sich genug europäische Staaten zu ihrer Aufnahme bereiterklären. Über eine dauerhafte Lösung wird in der EU seit langem diskutiert.

