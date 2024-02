Stand: 23.02.2024 10:43 Uhr 5,7 Tonnen Kokain auf dem Weg nach Hamburg sichergestellt

Britische Ermittlerinnen und Ermittler haben in Südengland 5,7 Tonnen Kokain sichergestellt, die auf dem Weg nach Hamburg waren. Die Drogen mit einem Straßenverkaufswert von mehr als 500 Millionen Euro war in einem Bananen-Container aus Südamerika versteckt. Von Hamburg aus sollte das Kokain offenbar in ganz Europa weiterverbreitet werden.

