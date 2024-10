Stand: 01.10.2024 10:53 Uhr 42-Jähriger bei Abbiegeunfall in Rahlstedt verletzt

In Hamburg hat es erneut einen schweren Unfall beim Abbiegen gegeben. Dabei erlitt ein Fußgänger am Dienstag Kopf- und Beinverletzungen. Der 42-Jährige wurde am Morgen auf der Kreuzung Bargteheider Straße / Berner Straße vom Transporter eines Handwerkerbetriebs erfasst. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Erst am Montag hatte ein Lastwagen in Barmbek-Nord einen 60-jährigen Fußgänger beim Abbiegen auf ein Firmengelände überfahren und tödlich verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.10.2024 | 11:00 Uhr