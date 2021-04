40-Jährige in Horn getötet - Polizei nimmt Ehemann fest Stand: 29.04.2021 09:29 Uhr Im Hamburger Stadtteil Horn ist eine 40-jährige Frau getötet worden. Tatverdächtig ist nach Angaben der Polizei ihr 53-jähriger Ehemann.

Er wurde am Mittwochabend in der gemeinsamen Wohnung des Paares in der Weddestraße vorläufig festgenommen. Der 53-Jährige hatte nach der Tat ihm nahestehende Personen informiert, diese verständigten daraufhin die Polizei.

Beweismittel sichergestellt

Die Frau starb ersten Erkenntnissen zufolge durch Gewaltanwendung gegen den Hals. Die Beamten stellten in der Wohnung mehrere Messer als Beweismittel sicher, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Mordkommission ermittelt

Der Tatverdächtige muss sich noch heute vor einem Haftrichter verantworten. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Mordkommission ermittelt.

