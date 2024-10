24 Obdachlose zwischen März und Ende September gestorben

In Hamburg sind zwischen Anfang März und Ende September 24 Obdachlose gestorben. Zwölf seien auf den Straßen gestorben, so der Senat auf eine Kleine Anfrage der Linken. Weitere zwölf starben demnach in Krankenhäusern. Wie Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin ergaben, waren unter anderem Lungenentzündungen, Herzschwäche oder eine Vergiftung todesursächlich. Keiner der 24 Verstorbenen starb an einer Unterkühlung. Die Linke fordert einen verbesserten Zugang zur Gesundheitsversorgung für Obdachlose.