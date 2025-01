Stand: 18.01.2025 11:10 Uhr 2024: 47 Millionen Euro Einnahmen durch Blitzer in Hamburg

Die Stadt Hamburg hat im vergangenen Jahr 2024 knapp 47 Millionen Euro eingenommen - an Bußgeldern von Rasern. Laut der Innenbehörde sind das nochmal 3 Millionen mehr als 2023. Damals hatte Hamburg bei den Einnahmen aus Bußgeldern deutschlandweit vorne gelegen. In keiner anderen deutschen Stadt stehen so viele Blitzer wie in der Hansestadt.

