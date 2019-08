Stand: 03.08.2019 16:01 Uhr

200.000 Menschen beim CSD in Hamburg

Zum Abschluss der Pride Week haben am Sonnabend etwa 200.000 Menschen an der alljährlichen Christopher-Street-Day-Demonstration in Hamburg teilgenommen. Die Demo stand in diesem Jahr unter dem Motto "Grundsätzlich gleich - für eine bessere Verfassung". Die Teilnehmer forderten vor allem, dass die sexuelle Orientierung und die geschlechtliche Identität in das Diskriminierungsverbot (Artikel 3) im Grundgesetz aufgenommen werden. Bei der CSD-Demonstration gehe es darum, Sichtbarkeit zu zeigen, sagte Stefan Mielchen, Vorsitzender des Hamburg Pride e.V., im Gespräch mit NDR 90,3. "Nur wenn man sichtbar ist, wird man wahrgenommen."

Innenstadt in Teilen abgesperrt

Insgesamt 25 Trucks, 27 Fußgruppen sowie zahlreiche weitere Lkw und Pkw bahnten sich ihren Weg durch die in Teilen abgesperrte Innenstadt. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) führten den Tross an. Zum ersten Mal war in diesem Jahr auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Hamburg dabei, der sich mit einem eigenen Wagen an der Demonstration beteiligte. "Gewerkschaften stehen für Vielfalt und Solidarität. Wir wollen eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, sei es am Arbeitsplatz oder auf der Straße, teilte Hamburgs DGB-Vorsitzende Katja Karger am Donnerstag mit.

Mielchen: "CSD vor allem politische Demonstration" "Nur wenn man sichtbar ist, wird man auch wahrgenommen", sagt Stefan Mielchen, Vorsitzender des Hamburg Pride e.V.







Brand auf Umzugswagen ausgebrochen

Auf einem der Umzugswagen auf der Langen Reihe brach am frühen Nachmittag ein Feuer aus. Die Demo wurde daraufhin gestoppt, ging aber nach einer Weile wieder weiter. Zwischen Fahrerraum und Ladefläche des betroffenen Wagens waren Flammen aufgestiegen, wie Beobachter schilderten. Die Polizei sicherte das Areal rund um den brennenden Lkw. Es gebe vier Leichtverletzte, teilte Veranstalter Mielchen mit. Sie seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Brand entstand auf dem "Queer Refugees Support"-Wagen. Einige aus dieser Gruppe versuchten zuerst, die Flammen mit Feuerlöschern zu bekämpfen. Dann waren mehrere Feuerwehrwagen im Einsatz, die den Brand schließlich löschen konnten.

