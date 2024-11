Stand: 14.11.2024 21:10 Uhr 15-Jähriger bei Unfall in Tonndorf schwer verletzt

Am frühen Donnerstagabend ist ein Auto im Hamburger Stadtteil Tonndorf in eine Gruppe von Jugendlichen gefahren. Ersten Erkenntnissen zufolge wollten vier Jugendliche an der Kreuzung Tonndorfer Straße/ Sonnenweg die Fahrbahn auf einem Fußgängerüberweg überqueren, als zwei von ihnen von dem Wagen erfasst wurden. Nach Angaben der Polizei flog ein 15-Jähriger in die Windschutzscheibe des Autos, die zu Bruch ging. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Jugendlicher soll leicht verletzt worden sein.

