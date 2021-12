15-Jährige im Stadtpark vergewaltigt: Elf Männer angeklagt Stand: 22.12.2021 13:37 Uhr Im Fall einer 15-Jährigen, die vor über einem Jahr im Hamburger Stadtpark von einer Gruppe junger Männer vergewaltigt worden sein soll, hat die Staatsanwalt Anklage gegen elf Beschuldigte erhoben.

Die 15-Jährige war nach einer Party im September 2020 durch den Stadtpark geirrt. Statt ihr den Weg zu zeigen, hatte eine erste Gruppe Männer sie offenbar in ein Gebüsch gezogen und vergewaltigt. Anschließend sollen sich noch weitere Männer an dem Mädchen vergangen haben. Zweieinhalb Stunden soll das Martyrium gedauert haben.

Angeklagte zwischen 17 und 21 Jahre alt

Die Polizei hatte zunächst zwölf junge Männer als Täter im Visier. Von neun von ihnen konnten in der Rechtsmedizin DNA-Spuren gesichert werden. Ein 17-jähriger war kurzzeitig in Untersuchungshaft, kam aber wieder frei. Nun soll elf jungen Männern vor einer Jugendkammer des Landgerichts der Prozess gemacht werden. Alle sind zwischen 17 und 21 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft gab nicht bekannt, wem was genau vorgeworfen wird. Der Fall sei sehr komplex, so eine Sprecherin.

AUDIO: 15-Jährige missbraucht: Anklage erhoben (1 Min) 15-Jährige missbraucht: Anklage erhoben (1 Min)

Vergehen weitere Monate bis zum Prozess?

Die Anklage umfasst 88 Seiten. Dass sich die Ermittlungen so lange hingezogen haben, hat immer wieder für Unverständnis gesorgt. Im November hatte es in den sozialen Medien sogar Aufrufe zur Selbstjustiz bis hin zu Todesdrohungen gegen die mutmaßlichen Täter gegeben. Bis der Prozess eröffnet wird, können noch weitere Monate vergehen.

Weitere Informationen 15-Jährige im Stadtpark vergewaltigt: Zwölf Verdächtige Eine 15-Jährige war im Hamburger Stadtpark von einer Gruppe junger Männer missbraucht worden. Jetzt sind die Ermittlungen abgeschlossen. (03.11.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.12.2021 | 13:00 Uhr