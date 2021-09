FDP: Wolfgang Kubicki - Mit Angriffslust gegen Einschränkungen Stand: 05.09.2021 10:00 Uhr Wolfgang Kubicki ist Spitzenkandidat der FDP in Schleswig-Holstein für die Bundestagswahl. Der 69-Jährige Volkswirt und Jurist ist seit mehr als drei Jahrzehnten Berufspolitiker - und Anwalt.

von Daniel Kummetz

Er will noch nicht aufhören: Wolfgang Kubicki ist erneut der Frontmann der schleswig-holsteinischen FDP bei der Bundestagswahl 2021, steht an der Spitze der FDP-Landesliste. Drei Mal schon ist er in den Bundestag eingezogen: 1990, 2002 und 2017. Die ersten beiden Male legte er sein Mandat weit vor Ende der Legislaturperiode nieder. Ganz anders aktuell: Er ist als Vize-Parteichef Teil der Bundesspitze der FDP - und hat im Parlament einen Job mit Renommee: Kubicki ist aktuell Bundestagsvizepräsident. Und er will weitermachen, noch eine Legislaturperiode. Er hat angekündigt, dass dies seine letzte Bundestagskandidatur ist.

Schwerpunkt: Kritik an Corona-Politik

Kubicki verspricht als Abgeordneter "Anwalt der Freiheit" zu sein. Für ihn ist die FDP die einzige Partei, die "über die Freiheitsrechte wache". Er will dagegen kämpfen, dass der mit der Corona-Pandemie begründeten Ausnahmezustand zum Normalzustand erklärt wird". Als eine Lehre aus der Pandemie spricht Kubicki sich dafür aus, Schulen nachzurüsten, Lehrer besser auszubilden und das Fach Digitales einzuführen.

Weitere Informationen Bundestagswahl 2021: Dies sind die Direktkandidaten für Schleswig-Holstein Der NDR bietet zur Bundestagswahl am 26. September den Kandidat:innen-Check auch für Schleswig-Holstein an. Schauen Sie sich hier Ihre Direktkandidat:innen an. mehr

Kubicki wirbt für FDP Klimaschutz-Konzept

Kubicki sagt er und seine Partei wollten bei der Bekämpfung des Klimawandels "massiv voranzugehen", "aber mit Augenmaß". Er wirbt für das Konzept seiner Partei, den Emissionshandel auf Verkehr und Gebäude auszuweiten und ein Emmissionsbudget einzuführen. "Ich bin mir sicher, damit ist für das Klima mehr getan als mit der Steuerpolitik der Grünen", sagte er beim Wahlkampfauftakt.

Heimliche Oppositionsführer in Kiel

Vor seinem nun entschiedenen Schritt in die Bundespolitik war Kubicki 25 Jahre lang Mitglied des schleswig-holsteinischen Landtags in Kiel, die meiste Zeit als FDP-Fraktionschef, viele Jahre galt er als heimlicher Oppositionsführer - wegen seiner Angriffslust. Auch Anecken gehört dazu.

Aufgefallen ist Kubicki in der Bundespolitik auch mit Äußerungen zu den deutsch-russischen Beziehungen: Er forderte 2018 Lockerungen bei den Sanktionen und sorgte damit für heftige parteiinterne Diskussionen. Offizielles Parteiprogamm ist das nicht, bestätigte auch noch mal ein Parteitag. Im gleichen Jahr sorgte er - ebenfalls auch in seiner Partei - für gewaltig Empörung, als erklärte, rechtsextreme Ausschreitungen hätten ihre Wurzeln in dem Satz "Wir schaffen das" von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Flüchtlingspolitik.

Scharfe Kritik an Corona-Politik der Bundesregierung

Zuletzt hat Kubicki die Corona-Politik der Bundesregierung immer wieder scharf kritisiert - und ganz grundsätzlich bezweifelt, dass die Freiheitseinschränkungen zulässig und angemessen sind, forderte schnelle und weitgehende Lockerungen. Aktuell argumentiert er gegen Einschränkungen und Druck auf Ungeimpfte.

Kubicki lebt mit seiner Frau in Berlin und Strande (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Er ist Vater zweier erwachsener Zwillingstöchter und Großvater. Er kandidiert im aktuellen Wahlkampf auch im Wahlkreis 3 (Steinburg - Dithmarschen-Süd) als Direktkandidat.

Weitere Informationen Kubicki als FDP-Spitzenkandidat gewählt Die Delegierten der Landesvertreterversammlung stimmten am Sonnabend mit 95,5 Prozent für Wolfgang Kubicki. mehr Wahlkampfauftakt: Nord-FDP hofft auf Regierungsbeteiligung Die FDP in Schleswig-Holstein ist mit Zuversicht in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes gestartet. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 09.09.2021 | 19:30 Uhr