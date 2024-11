Brückentage 2025: So macht ihr das meiste aus den Feiertagen Stand: 23.09.2024 14:05 Uhr Ihr wollt euch 2025 eine Extra-Portion Erholung gönnen und euch die Urlaubstage sichern, die am günstigsten liegen? So holt ihr mit ein paar Tricks das meiste aus den Feiertagen raus.

Wenn eure Hoffnungen auf 2025 ruhen und ihr euch eine möglichst lange Auszeit gönnen wollt, kann es sinnvoll sein, schon jetzt einen Blick in den Kalender zu werfen und die Brückentage zu checken.

Wir zeigen euch, wie ihr mit möglichst wenigen Urlaubstagen maximal viel freie Zeit am Stück herausholt.

Wie liegen die Feiertage 2025?

Die gute Nachricht: Die Feiertage für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer liegen 2025 alle ziemlich günstig und fallen nicht auf ein Wochenende. So ist zum Beispiel der 1. Mai ein Donnerstag und die beiden Feiertage im Oktober liegen auf einem Freitag.

Mit ein paar Kniffen könnt ihr euch über das ganze Jahr verteilt immer wieder mehr freie Tage am Stück sichern.

Entspannt ins neue Jahr starten?

Neujahr fällt 2025 auf einen Mittwoch. Das heißt, ihr könnt euch zu Beginn des Jahres direkt ein verlängertes Wochenende und somit 5 freie Tage am Stück gönnen, indem ihr euch noch den Donnerstag und Freitag (2. und 3. Januar) freinehmt. Und ihr könnt es beliebig verlängern, um entspannt ins neue Jahr zu starten.

Ostern

An welchem Wochenende ist Ostern? Diese Frage stellen wir uns jedes Jahr wieder. 2025 könnt ihr euch auf ein langes Wochenende zwischen Karfreitag am 18. April und Ostermontag am 21. April freuen. Oder ihr holt noch mehr Erholung raus:

Nehmt ihr euch vor Ostern vom 14. bis 17. April 2024 vier Tage frei , habt ihr inklusive der beiden Wochenenden und der beiden Feiertage zehn Tage Urlaub am Stück .

, habt ihr inklusive der beiden Wochenenden und der beiden Feiertage . Wenn euch das noch nicht reicht, könnt ihr euch zusätzlich die Woche nach Ostern Urlaub nehmen (22. bis 25. April) und somit aus acht eingereichten Urlaubstagen 16 freie Tage rausholen.

Ständig frei im Mai und Juni?

Ganz so günstig wie 2024 fallen Christi Himmelfahrt und Pfingsten 2025 nicht. Trotzdem könnt ihr euch einige freie Tage rausholen:



Der 1. Mai fällt 2025 auf einen Donnerstag. Nehmt ihr euch am 28. bis 30. April sowie am 2. Mai vier Urlaubstage , habt ihr mit dem Feiertag am 1. Mai und den beiden Wochenenden ganze 9 Tage am Stück frei .

fällt auf einen Donnerstag. Nehmt ihr euch am sowie am , habt ihr mit dem Feiertag am 1. Mai und den beiden Wochenenden . Oder ihr nehmt euch den 30. Mai als Brückentag frei und genießt vier freie Tage um Christi Himmelfahrt .

als Brückentag frei und genießt vier freie Tage um . Pfingsten beschert euch vom 7. bis 9. Juni ein langes Wochenende. Um daraus mehr zu machen, könnt ihr euch noch vom 10. bis 13. Juni Urlaub nehmen (4 Tage) und habt dann neun freie Tage am Stück.

beschert euch vom ein langes Wochenende. Um daraus mehr zu machen, könnt ihr euch noch vom Urlaub nehmen (4 Tage) und habt dann Für einen längeren Urlaub bietet es sich an, Christi Himmelfahrt (29. Mai) und Pfingstmontag (9. Juni) zu verbinden: Ihr könnt zum Beispiel zwischen dem 29. Mai und 15. Juni für 18 Tage in den Urlaub fahren und braucht dafür nur zehn Urlaubstage.

Goldener Oktober

2025 fallen sowohl der Tag der Deutschen Einheit als auch der Reformations-Feiertag auf einen Freitag. Das heißt: Der 3. Oktober wie auch der 31. Oktober bieten sich perfekt an, um jeweils ein langes Wochenende zu genießen. Oder ihr hängt gleich noch vier Urlaubstage davor (29. September bis 2. Oktober bzw. 27. bis 30. Oktober) und könnt dadurch neun Tage am Stück frei machen.

Weihnachten und Silvester 2025

Heiligabend liegt 2025 auf einem Mittwoch, der erste Weihnachtsfeiertag auf einem Donnerstag und der 26. Dezember auf einem Freitag. Wer sich rund um Weihnachten und Silvester so richtig entspannen möchte, kann sich z.B. den Anfang der Weihnachtswoche (22. bis 24. Dezember) sowie die Tage zwischen den Jahren (29. bis 31. Dezember) frei nehmen. Das Ergebnis: Es werden sechs Urlaubstage eingesetzt, für die ihr bis einschließlich 1. Januar 2026 (Donnerstag) 13 Tage am Stück entspannen könnt. Wer am 2. Januar noch einen Urlaubstag dazu nimmt, hat dann insgesamt sogar 16 Tage frei.

Die Brückentage 2025 in der Übersicht

Feiertage Datum Wochentag Einzureichende Urlaubs-/Brückentage Freie Tage Neujahr 1. Januar 2025 Mittwoch 2. und 3. Januar (2 Tage) 5 30. und 31. Dezember 2024, 2. und 3. Januar 2025 (4 Tage) 9 Ostern 18. bis 21. April 2025 Freitag - Montag 14. bis 17. April (4 Tage) 10 22. bis 25. April (4 Tage) 10 14. bis 17. April & 22. bis 25. April (8 Tage) 16 Tag der Arbeit 1. Mai 2025 Donnerstag 28. bis 30. April & 2. Mai (4 Tage) 9 Christi Himmelfahrt 29. Mai 2025 Donnerstag 30. Mai (1 Tag) 4 26. bis 28. Mai, 30. Mai, 2. bis 6. Juni (9 Tage) 17 30. Mai & 2. bis 6. Juni (6 Tage) 12 Pfingstmontag 9. Juni 2025 Montag 10. bis 13. Juni (4 Tage) 9 2. bis 6. Juni und 10. bis 13. Mai (9 Tage) 16 30. Mai, 2. bis 6. Juni und 10. bis 13. Mai (10 Tage) 18 Tag der deutschen Einheit 3. Oktober 2025 Freitag 29. September bis 2. Oktober (4 Tage) 9 Reformationstag 31. Oktober 2025 Freitag 27. bis 30. Oktober (4 Tage) 9 Weihnachten / Neujahr 25. und 26. Dezember 2025 Donnerstag & Freitag 22. bis 24. Dezember (3 Tage) 9 22. bis 24. sowie 29. bis 31. Dezember (6 Tage) 13 22. bis 24., 29. bis 31. Dezember sowie 2. Januar (7 Tage) 16

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Die N-JOY Morningshow | 01.05.2024 | 06:00 Uhr