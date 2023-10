Stand: 28.11.2019 09:17 Uhr Stadt. Land. Stuss.: Akureyri

Was fängt mit A an, hat gut 19.000 Einwohner und liegt an der Grönlandsee? Richtig: die kühle Schönheit Akureyri. In der isländischen Stadt schlagen die Herzen an Ampeln jedoch höher. Wieso das? Entweder Sie fliegen hin und gucken selbst nach oder Sie sparen sich das Geld und hören in unsere aktuelle Folge Stadt. Land. Stuss. rein:

Zurück zur Hauptseite Stadt. Land. Stuss. Wegen des Coronavirus, ist an Reisen derzeit gar nicht zu denken. In Stadt. Land. Stuss. nehmen wir Sie deshalb mit zu den wirklich echten Kulturstädten Europas. mehr

