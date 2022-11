"Round Midnight" bei der JazzBaltica 2022 Stand: 29.11.2022 13:09 Uhr An zwei Festivalabenden der JazzBaltica 2022 waren u.a. Diego Piñera, Donny McCaslin, Omar Sosa, Marialy Pacheco und Maik Krahl bei der NDR Kultur Radioshow mit Sarah Seidel zu Gast.

von Sarah Seidel

Radio zum Anfassen, live vor Ort, Überraschungen inklusive: Unter dem Titel "Round Midnight" lädt NDR Kultur-Moderatorin Sarah Seidel bei der JazzBaltica an zwei Abenden in den JazzClub ein. Auf dem Programm stehen Talks und Live-Musik. Die Radio-Show "Round Midnight" wirft in lockerer Club-Atmosphäre vor Publikum einen Blick hinter die Kulissen des Festivals, bietet jungen Talenten eine Plattform und lädt Künstler:innen aus dem Programm der JazzBaltica zu spontanen Begegnungen ein – ohne Netz und doppelten Boden.

Die Sendungen zum Nachhören

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Round Midnight | 28.06.2021 | 22:33 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Jazz Schleswig-Holstein Musik Festival