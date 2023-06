Aufgelegt mit Thomas Haak: Der Trompeter Paolo Fresu Stand: 12.06.2023 11:26 Uhr Früher oft verglichen mit Miles Davis, ist Paolo Fresu mittlerweile einer der individuellsten Trompeter der Jazzwelt.

Eine Sendung von Thomas Haak

Anfangs wurde er oft mit dem Miles Davis der 50er Jahre verglichen. In seinem späteren Werk entwickelte Paolo Fresu aber seinen eigenen unverkennbaren Stil. An über 350 Aufnahmen ist der ehemalige Schüler Enrico Ravas beteiligt und ist zudem der künstlerische Leiter des Time-in-Jazz-Festivals auf Sardinien. Thomas Haak präsentiert eine persönliche Auswahl an Aufnahmen des italienischen Trompeters.

Aufgelegt - die Sendung, in der unsere Moderatorinnen und Moderatoren das beste aus ihren Plattenschränken hervorholen. Roaring Twenties, Cool Jazz, Hard-Bop oder Musik, die von verschiedensten Kulturen inspiriert ist, neue Wege beschreitet oder politische Botschaften hat. Eine halbe Stunde gute Musik aus der weiten Welt des Jazz – mit einem thematischen Bezug, voller Überraschungen und spannenden Fakten, handverlesen von den Play Jazz!-Autorinnen und -Autoren auf NDR Kultur.

Mehr Jazz

Mehr Jazz NDR JAZZAUDIOTHEK Sie waren früh im Bett und haben unsere Sendung verpasst? Hier können Sie unsere Sendungen hören. mehr Jazz auf NDR Kultur "Play Jazz!" und "Round Midnight" geben fundierte Einblicke in die aktuelle Jazzszene und in die Geschichte des Jazz. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Round Midnight | 12.06.2023 | 23:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Jazz