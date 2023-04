Hamburger Jazzpreis 2023 für Dirk Achim Dhonau Stand: 24.04.2023 14:00 Uhr Der Hamburger Jazzpreis ist einer der renommiertesten Preise für Jazz im Norden. Alle zwei Jahre werden Jazzmusiker*innen für besondere Leistungen in Hamburg ausgezeichnet. Nun bekommt ihn der Schlagzeuger Dirk Achim Dhonau. Beitrag anhören 4 Min

von Mauretta Heinzelmann

Als Dirk Achim Dhonau den Anruf vom Jazzbüro bekam, war er gerade auf dem Weg vom Übungsraum. Und diese Nachricht musste er erst einmal verarbeiten. Gut, dass er zufällig gerade bei einem großen Baumarkt-Parkplatz angelangt war, zu dem er immer fährt, wenn er etwas verarbeiten und nachdenken muss.

Dirk Achim Dhonaus frühe musikalische Prägungen

Der Schlagzeuger ist auf der Bühne ein impulsiver bis extrovertierter Performer, aber ansonsten ein bodenständiger bis extrem bescheidener Mensch. Er war schon sehr früh durch Radiomusik geprägt. Immer lief das Radio bei ihnen in der Küche.

Wenn Dirk Achim Dhonau heute in seine Genossenschaftswohnung in Hamburg Bahrenfeld kommt, schaltet er auch zuerst das Radio an. Oder er vertieft sich in Aufnahmen aus der Jazzgeschichte. So wie früher als Kind, als er die Plattensammlung seiner Eltern und seiner Oma durchforschte. Und irgendwann ging es los, dass er sich für Rhythmus begeisterte. Dhonau hatte damals schon Schlagzeugstöcke mit denen er zur Musik mitklopfte, z.B. auf Kissen oder anderen Gegenständen.

Vielseitig und offen für Experimente

Dirk-Achim Dhonau ist einer der vielseitigsten Musiker der Hamburger Szene. Der 63-Jährige ist offen für vieles, für Experimente, für Groove, für Performance und Theater. Er trommelte im Schauspielhaus, Open Air bei Land Art-Projekten im Hamburger Hafen, mit dem Schauspieler Dominique Horwitz, in kleinen Clubs wie dem Brückenstern oder im Hafenbahnhof, auch solo oder ganz frei. Studiert hat Dhonau Klassisches Schlagzeug und Jazzschlagzeug. Über die Jahre entwickelte er einen völlig eigenständigen mitreißenden Stil. Er sagt dazu: "Ein Gedanke bei mir ist, dass das Schlagzeug auch als Soloinstrument funktioniert, selbst im Jazzkontext."

Die soziale Kompetenz in der Musik

Der charismatische Schlagzeuger findet vor allem die soziale Kompetenz in der Musik wichtig, wie Menschen miteinander umgehen. Er meint, dass dies für die Qualität der Musik mit verantwortlich ist. Für Dhonau ist entscheidend: "... dass man respektvoll miteinander umgeht, dass man sich gegenseitig schätzt und man sich nicht über andere oder sich in den Mittelpunkt stellt, sondern, dass man miteinander Musik macht, miteinander redet, miteinander kommuniziert. Und, dass jeder seinen Raum hat, weil dann erst die Musik entstehen kann." Außerdem machte Dhonau viele Jahre als Vorsitzender vom JazzHaus Hamburg e.V. auch Kulturarbeit in der Hansestadt.

Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wurde 2007 von der Dr. E.A. Langner Stiftung ins Leben gerufen. 2017 hat das Jazzbüro Hamburg die Trägerschaft und Ausrichtung des Preises übernommen und ELBJAZZ ist Gastgeber der Preisverleihung. Bisher erhielten Gabriel Coburger, Ulita Knaus, Vladyslav Sendecki, Wolf Kerschek, Sebastian Gille, Wolfgang Schlüter, Lisa Wulff und Silvan Strauß den Preis.

Preisverleihung beim ELBJAZZ

Beim Festival ELBJAZZ wird Dirk Achim Dhonau den Preis entgegennehmen und auch ein Konzert spielen. Ausführlich portraitieren wir den Schlagzeuger in Round Midnight am 15. Mai 2023 ab 23.30 Uhr auf NDR Kultur.

Weitere Informationen NDR JAZZAUDIOTHEK Sie waren früh im Bett und haben unsere Sendung verpasst? Hier können Sie unsere Sendungen hören. mehr Jazz auf NDR Kultur "Play Jazz!" und "Round Midnight" geben fundierte Einblicke in die aktuelle Jazzszene und in die Geschichte des Jazz. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Jazz | Play Jazz! | 24.04.2023 | 22:33 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Jazz